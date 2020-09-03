Валлийский полузащитник Гарет Бэйл готов рассмотреть варианты ухода из «Реала». Об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, в прошлом сезоне «сливочные» не дали ему уйти, так как блокировал все предложения.

«Я все еще мотивирован и хочу играть в футбол. Но пока все зависит от клуба, они контролируют все. У меня есть действующий контракт, но я хочу стать частью другого проекта.

Мне 31 год, я нахожусь в отличной форме и хочу играть. Чувствую себя так, как будто могу дать многое. Посмотрим, чем все закончится», — сказал Бэйл.

Ранее сообщалось, что защитник Александр Коларов покинет «Рому» и пополнит состав миланского «Интера».