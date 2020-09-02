Медведев победил Дельбониса и вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг Открытого чемпионата США.

В матче первого круга Медведев одержал уверенную победу над представителем Аргентины Федерико Дельбонисом со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

В следующей игре на турнире Медведев встретится с австралийцем Кристофером О'Коннелли.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов вышел во второй круг US Open.

Теннис. US Open. Мужчины. Первый круг

Федерико Дельбонис (Аргентина) — Даниил Медведев (Россия) — 1:6, 2:6, 4:6