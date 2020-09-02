СМИ: Тиль покинул «Спартак» и перейдет во «Фрайбург»

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль близок к переходу во «Фрайбург», пишет Sport24.

По информации источника, 22-летний хавбек уже покинул расположение красно-белых и отправился в Германию, чтобы завершить свой переход в аренду. Предполагается, что арендное соглашение будет рассчитано на один сезон, а «Фрайбург» возьмет на себя обязательство выплачивать игроку зарплату в полном объеме, которая будет ниже, чем он получал в «Спартаке».

Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Его трансфер обошелся красно-белым в рекордные €18 млн.

Ранее в Германии сообщили о том, что Тиль продолжит карьеру в Бундеслиге.