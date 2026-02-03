Размер шрифта
Адвокат прокомментировала продажу украинцами записей «развода» Долиной

Адвокат Долиной заявила, что не знает о продаже записей бесед певицы с мошенниками
Максим Богодвид/РИА Новости

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила прокомментировала информацию о якобы продаже записей «развода» артистки мошенниками. Ее цитирцет РИА Новости.

По словам Пуховой, она не знает о подобных объявлениях.

«Не известно», — заявила Пухова.

Telegram-канал Mash до этого сообщал, что мошенники-украинцы якобы продают шестичасовую запись российским Telegram-каналам и просят за это от 580 до 850 тысяч рублей.

16 декабря суд поставил точку в громкой споре Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры Полины Лурье в конце 2025 года. Долина продала оппонентке квартиру за 112 миллионов рублей и отдала деньги мошенникам. После этого артистка решила вернуть жилье, на ее сторону суды становились несколько раз, но Верховный суд признал право собственности за Лурье.

Ранее директор Долиной рассказал о состоянии певицы.
 
