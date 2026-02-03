Размер шрифта
В Польше задержали подозреваемого в работе на российскую разведку

Onet: в Польше за работу на разведку России задержан сотрудник минобороны
Global Look Press

Сотрудники контрразведки Польши задержали сотрудника минобороны республики, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает издание Onet.

Уточняется, что задержанного подозревают в работе на российскую разведку.

В прошлом году стало известно, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали 55 человек за действия в интересах российской разведки. Их подозревают в сборе разведданых критической инфраструктуры республики и подготовке к диверсиям.

В ночь на 10 сентября 2025 года на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем противовоздушной обороны.

Ранее поляков напугал российский катер.
 
