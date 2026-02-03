Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В Европе готовят альтернативу статье НАТО о взаимной обороне

Politico: страны ЕС задумались о европейской альтернативе пятой статье НАТО
Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

Страны Европейского союза всерьез задумываются о европейской альтернативе пятой статье НАТО, поскольку стали сомневаться в том, что США в случае надобности окажут им военную помощь. Об этом сообщает газета Politico.

Хотя статья 42.7 о взаимной обороне стран Евросоюза существует с 2009 года, она редко считалась необходимой, поскольку ту же функцию выполняет указанная статья НАТО, но европейские правительства начали сомневаться в американцах, говорится в статье.

«После бряцания оружием Трампа в Гренландии... мы должны создать структуры военного командования внутри ЕС», - заявил изданию анонимный европейский дипломат.

Пятая статья договора НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех ее членов и влечет за собой коллективный ответ, включая оказание необходимой помощи, в том числе с применением вооруженной силы по усмотрению государств-членов.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

Ранее Канаданапомнила о пятой статье НАТО, гарантирующей коллективную защиту.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!