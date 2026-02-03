В Европе готовят альтернативу статье НАТО о взаимной обороне

Страны Европейского союза всерьез задумываются о европейской альтернативе пятой статье НАТО, поскольку стали сомневаться в том, что США в случае надобности окажут им военную помощь. Об этом сообщает газета Politico.

Хотя статья 42.7 о взаимной обороне стран Евросоюза существует с 2009 года, она редко считалась необходимой, поскольку ту же функцию выполняет указанная статья НАТО, но европейские правительства начали сомневаться в американцах, говорится в статье.

«После бряцания оружием Трампа в Гренландии... мы должны создать структуры военного командования внутри ЕС», - заявил изданию анонимный европейский дипломат.

Пятая статья договора НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех ее членов и влечет за собой коллективный ответ, включая оказание необходимой помощи, в том числе с применением вооруженной силы по усмотрению государств-членов.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

Ранее Канаданапомнила о пятой статье НАТО, гарантирующей коллективную защиту.