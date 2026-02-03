«УП»: Зеленский и Буданов совместно вернули Арахамию в делегацию для переговоров

Украинский лидер Владимир Зеленский и глава его офиса Кирилл Буданов совместно вернули председателя правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамию в делегацию для переговоров с Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщила газета «Украинская правда» («УП»).

По информации издания, у Арахамии налажено сотрудничество с Будановым. Более того, он имеет обширные контакты в Соединенных Штатах и выходы на российского предпринимателя Романа Абрамовича, утверждается в материале.

«Поэтому Буданов и Зеленский совместно решили вернуть главу первой переговорной делегации в группу, которая имеет шансы стать последней», — отметили авторы публикации.

1 февраля журналисты ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса состоится в Абу-Даби в период со 2 по 8 февраля. Встреча запланирована на середину недели.

Как рассказал Зеленский, в этот раз Киев отправит на переговоры делегацию из шести человек. В нее включили Давида Арахамию, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, руководителя офиса главы государства Кирилла Буданова и его первого заместителя Сергея Кислицу, советника офиса украинского лидера Александра Бевза и начальника Генерального штаба армии страны Андрея Гнатова.

