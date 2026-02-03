В Минобороны России рассказали об ударах по пунктам временной дислокации ВСУ

Минобороны: ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в 149 районах

Российские войска поразили пункты временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что поражение пунктов временной дислокации украинских военных было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Российские военнослужащие минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и используемым в ее интересах объектам энергетики. По информации Минобороны РФ, удары также наносились по местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия.

Как заявили в ведомстве, нападение было совершено в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Для нанесения ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, дроны.

Ранее российские военные сбили авиабомбу и 99 украинских беспилотников.