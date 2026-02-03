Размер шрифта
В Минобороны назвали число сбитых за сутки воздушных целей ВСУ

МО: российские силы сбили авиабомбу и почти сотню украинских беспилотников
Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны России (ПВО РФ) обнаружили и сбили управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке.

Кроме того, были уничтожены 99 БПЛА самолетного типа ВСУ.

Накануне в пресс-службе оперативного штаба Кубани сообщили об обнаружении обломков украинских дронов в трех районах Краснодарского края.

По данным штаба, фрагменты уничтоженных и перехваченных беспилотников упали на пустырях, в полях и на приусадебных участках. Пострадавших нет, повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано. На всех местах работают оперативные и специальные службы.

В Красноармейском районе обломки летательного аппарата обнаружили на пустыре в станице Старонижестеблиевской. В Гулькевичском районе фрагменты БПЛА упали в двух локациях: на огороде частного дома в городе Гулькевичи и в поле в поселке Венцы. В Кавказском районе обломки нашли во дворе жилого дома в станице Дмитриевской, а также на восточной окраине станицы Темижбекской.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией.
 
