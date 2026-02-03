Размер шрифта
Центробанк сообщил о рекордном росте объемов выдачи семейной ипотеки

ЦБ: выдача семейной ипотеки в декабре 2025 года достигла рекордных 605 млрд руб.
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Объем выдачи семейной ипотеки в декабре 2025 года вырос на 69% по сравнению с ноябрем того же года и достиг рекордных 605 млрд рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале регулятора «О развитии банковского сектора РФ в декабре 2025 года».

«По наиболее востребованной программе «Семейная ипотека» предоставлены рекордные 605 млрд рублей (+69% по сравнению с 358 млрд рублей в ноябре)», — говорится в документе.

В ЦБ объяснили такую востребованность семейной ипотеки вступившим в силу с февраля 2026 года правилом: «один льготный кредит на семью» и новостями о возможном дополнительном ужесточении условий программы.

С 1 февраля в России начали действовать новые правила выдачи семейной ипотеки: теперь льготный кредит оформляется на семью, а супруги обязаны выступать созаемщиками. Это создает сложности и для обычных семей, и для так называемых «доноров», которые раньше могли оформить льготную ипотеку на родственников или друзей.

Как отмечали некоторые СМИ, российский кабмин стремился предупредить злоупотребления в этой сфере, однако, напротив, спровоцировал ажиотаж вокруг программы.

Ранее эксперт раскрыла плюсы и минусы покупки квартиры в рассрочку от застройщика.
 
