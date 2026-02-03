Размер шрифта
В Сбере назвали грядущим трендом включение ИИ в корпоративные сервисы

Ведяхин: корпоративным сервисам необходимо внедрять ИИ в ответ на запрос рынка
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Потребители уже привыкли к качеству ИИ-сервисов в B2C – от голосовых ассистентов до умных рекомендаций — и начинают ожидать такого же уровня цифрового удобства от B2B-провайдеров: управляющих компаний, служб такси, ритейлеров, доставок. Чтобы соответствовать данным ожиданиям, корпоративным сервисам необходимо внедрять искусственный интеллект, заявил в колонке «Ведомостей» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, бизнес может использовать инструмент как в периметре корпоративной сети, так и в облачных сервисах.

«Уверен, что развитие сектора приведет к тому, что между облачными провайдерами развернется конкуренция, а внутри самих облаков появятся готовые продукты, ориентированные на узкие B2B-кейсы», — отметил Ведяхин.

Он добавил, что подход бизнеса к выбору ИИ-проектов должен быть прагматичным.

Также, по словам топ-менеджера Сбера, для помощи российским компаниям Альянс в сфере искусственного интеллекта разработал методологию оценки финансовой эффективности ИИ-проектов.

«Это первый в России стандартизованный инструмент, и его использование позволяет бизнесу перейти от принятия решений на основе интуиции к системной оценке экономического эффекта. Документ дает процедуру, по которой можно принимать решения, сравнивать проекты и масштабировать самые успешные из них», — пояснил Ведяхин.

При этом, подчеркнул он, быстрая интеграция искусственного интеллекта в фундаментальные бизнес-процессы невозможна. Компаниям следует начинать внедрение ИИ с отдельных инициатив, которые дают быстрый и измеримый эффект при минимальных затратах ресурсов.

«Такие проекты создают доверие к технологии и позволяют накопить экспертизу. Но точечные улучшения не меняют компанию. Чтобы действительно повысить эффективность, ИИ должен привести к изменению самой операционной модели», — считает Ведяхин.

Разработчикам, полагает он, нужно предлагать бизнесу не «выдуманные сценарии», а реальные решения сложных, затратных, рутинных задач.

«Революция LLM началась в B2C, но настоящая ценность – в B2B, поэтому рынок движется в сторону «приземления» моделей в конкретные отраслевые инструменты», — резюмировал топ-менеджер Сбера.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!