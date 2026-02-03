Россияне стали менее охотно забирать крупные выигрыши в лотерею «Русское лото»

Только половина победителей новогодней лотереи «Русское лото» с призом от 1 млн рублей забрали выигрыш в январе 2026 года. Об этом сообщили РИА Новости в «Столото».

Там заявили, что в прошлом месяце свои призы оформили 53 новых лотерейных миллионера и два мультимиллионера, что составляет 54% от всех обладателей крупных выигрышей, появившихся по итогам «Новогоднего миллиарда». В январе 2025 года этот показатель составлял 64%, в 2024-м — 73%, в 2023-м — 67%, а в 2022-м — 66%.

В «Столото» отметили, что среди самых популярных ответов победителей на вопрос, почему они не сразу обращаются за призом, они обычно говорят о том, что долго выбирали способ оформления (отправить документы по почте или лично приехать в Москву), договаривались на работе и планировали удобные дни для поездки в лотерейный центр. Некоторые признавались, что вспоминали о билетах не сразу.

Также в «Столото» обратили внимание, что все невостребованные выигрыши направят в федеральный бюджет, когда истекут три с половиной года с даты проведения тиража.

В конце января сообщалось, что жительница Волгоградской области выиграла в лотерею 1 млн рублей. Россиянка стала обладательницей одного из призов по миллиону рублей в акции «Второй шанс круглый год» для участников лотереи «Мечталлион». Женщина могла остаться без приза, поскольку изначально она выбросила лотерейный билет, но после буквально достала его из мусорного ведра.

