Общество

Россияне стали менее охотно забирать крупные выигрыши в лотерею «Русское лото»

Половина победителей новогодней лотереи «Русское лото» не забрали выигрыш
Столото

Только половина победителей новогодней лотереи «Русское лото» с призом от 1 млн рублей забрали выигрыш в январе 2026 года. Об этом сообщили РИА Новости в «Столото».

Там заявили, что в прошлом месяце свои призы оформили 53 новых лотерейных миллионера и два мультимиллионера, что составляет 54% от всех обладателей крупных выигрышей, появившихся по итогам «Новогоднего миллиарда». В январе 2025 года этот показатель составлял 64%, в 2024-м — 73%, в 2023-м — 67%, а в 2022-м — 66%.

В «Столото» отметили, что среди самых популярных ответов победителей на вопрос, почему они не сразу обращаются за призом, они обычно говорят о том, что долго выбирали способ оформления (отправить документы по почте или лично приехать в Москву), договаривались на работе и планировали удобные дни для поездки в лотерейный центр. Некоторые признавались, что вспоминали о билетах не сразу.

Также в «Столото» обратили внимание, что все невостребованные выигрыши направят в федеральный бюджет, когда истекут три с половиной года с даты проведения тиража.

В конце января сообщалось, что жительница Волгоградской области выиграла в лотерею 1 млн рублей. Россиянка стала обладательницей одного из призов по миллиону рублей в акции «Второй шанс круглый год» для участников лотереи «Мечталлион». Женщина могла остаться без приза, поскольку изначально она выбросила лотерейный билет, но после буквально достала его из мусорного ведра.

Ранее стало известно, как влияет на россиян выигрыш в лотерею.
 
