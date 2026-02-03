Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Хламидии могут активировать болезнь Альцгеймера, выяснили ученые

Cedars-Sinai: хламидии могут провоцировать развитие болезни Альцгеймера
Global Look Press

Ученые из медицинского центра Седарс-Синай выяснили, что хламидии могут накапливаться в сетчатке глаза, запускать воспаление и быть связаны с развитием болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы на сайте клиники Cedars-Sinai.

В работе приняли участие 104 человека, которых разделили на три группы: здоровые добровольцы, пациенты с легкими когнитивными нарушениями и люди с болезнью Альцгеймера. Участникам провели офтальмологические обследования, генетическое тестирование и анализ белков, связанных с состоянием сетчатки и мозга.

Анализ показал, что у пациентов с болезнью Альцгеймера в тканях сетчатки и головного мозга обнаруживались значительно более высокие концентрации хламидий. Это род грамотрицательных бактерий, виды которых относятся к облигатным внутриклеточным паразитам. Хламидии вызывают заболевания у человека, животных и птиц.

При этом чем больше бактерий выявлялось, тем выраженнее были нарушения памяти и другие когнитивные расстройства, а также структурные изменения мозга. Особенно высокие уровни хламидий фиксировались у носителей варианта гена APOE4 — одного из ключевых генетических факторов риска болезни Альцгеймера.

Чтобы разобраться в механизме, исследователи провели эксперименты на мышах. Они показали, что присутствие хламидий активирует хроническое воспаление, гибель нервных клеток и выработку бета-амилоида — токсичного для нейронов белка, накопление которого считается одной из центральных особенностей болезни Альцгеймера. В совокупности эти процессы ускоряли нейродегенерацию.

Авторы отмечают, что полученные данные указывают на новую потенциальную мишень для профилактики и терапии заболевания — ось «инфекция-воспаление». Кроме того, сетчатка глаза может рассматриваться как доступный и неинвазивный способ раннего выявления и мониторинга нейродегенеративных процессов.

Ранее был назван простой способ замедлить возрастное ухудшение памяти.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!