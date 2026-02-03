Хламидии могут активировать болезнь Альцгеймера, выяснили ученые

Ученые из медицинского центра Седарс-Синай выяснили, что хламидии могут накапливаться в сетчатке глаза, запускать воспаление и быть связаны с развитием болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы на сайте клиники Cedars-Sinai.

В работе приняли участие 104 человека, которых разделили на три группы: здоровые добровольцы, пациенты с легкими когнитивными нарушениями и люди с болезнью Альцгеймера. Участникам провели офтальмологические обследования, генетическое тестирование и анализ белков, связанных с состоянием сетчатки и мозга.

Анализ показал, что у пациентов с болезнью Альцгеймера в тканях сетчатки и головного мозга обнаруживались значительно более высокие концентрации хламидий. Это род грамотрицательных бактерий, виды которых относятся к облигатным внутриклеточным паразитам. Хламидии вызывают заболевания у человека, животных и птиц.

При этом чем больше бактерий выявлялось, тем выраженнее были нарушения памяти и другие когнитивные расстройства, а также структурные изменения мозга. Особенно высокие уровни хламидий фиксировались у носителей варианта гена APOE4 — одного из ключевых генетических факторов риска болезни Альцгеймера.

Чтобы разобраться в механизме, исследователи провели эксперименты на мышах. Они показали, что присутствие хламидий активирует хроническое воспаление, гибель нервных клеток и выработку бета-амилоида — токсичного для нейронов белка, накопление которого считается одной из центральных особенностей болезни Альцгеймера. В совокупности эти процессы ускоряли нейродегенерацию.

Авторы отмечают, что полученные данные указывают на новую потенциальную мишень для профилактики и терапии заболевания — ось «инфекция-воспаление». Кроме того, сетчатка глаза может рассматриваться как доступный и неинвазивный способ раннего выявления и мониторинга нейродегенеративных процессов.

