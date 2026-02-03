Мэр Уфы назвал возможную причину нападения подростка в гимназии

Одной из возможных причин нападения подростка на гимназию №16 в Уфе мог стать буллинг со стороны одноклассников. Об этом заявил «Интерфаксу» мэр города Ратмир Мавлиев.

По его словам, девятиклассника могли систематически обижать сверстники. Подросток пришел в школу с пневматической винтовкой и открыл стрельбу, однако в результате инцидента никто не пострадал.

Инцидент произошел утром 3 февраля во время урока в одной из гимназий Уфы. По данным СМИ, девятиклассник ворвался в школу с оружием. Во время нападения мальчик выстрелил в учителя и троих одноклассников, а также взорвал петарду. Сначала сообщалось, что от действий несовершеннолетнего пострадал один из учителей, но эту информацию опровергли в администрации региона.

В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить причины такого поступка. Известно, что юноша недавно перевелся в эту школу и у него сразу не заладились отношения с одноклассниками и учителями.

Ранее в Подмосковье подросток напал на сотрудников и учащихся школы.