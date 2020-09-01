ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча с «Ахматом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 100 000 рублей по итогам матча шестого тура чемпионата страны против грозненского «Ахмата», сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что армейский клуб подвергся санкциям за неподобающее поведение команды — семь футболистов красно-синих получили желтые карточки.

Встреча между «Ахматом» и ЦСКА, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об адаптации новичков в стане армейского клуба.