Трамп заявил о падении рейтингов НБА из-за политической активности игроков

Президент США Дональд Трамп заявил о падении рейтингов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за политической и социальной активности игроков.

«Люди устали смотреть на крайне политизированную НБА. Баскетбольные рейтинги на порядок упали, и им уже не подняться», — написал Трамп в Twitter.

Также глава государства выразил надежду на то, что Национальная футбольная лига (НФБ) и Главная лига бейсбола (MLB) сделают соответствующие выводы.

«Стоять в полный рост за нашу страну и наш флаг!» – добавил Трамп.

Ранее президент США предсказал разрушительные последствия для НБА из-за активности игроков.

People are tired of watching the highly political @NBA. Basketball ratings are WAY down, and they won't be coming back. I hope football and baseball are watching and learning because the same thing will be happening to them. Stand tall for our Country and our Flag!!!