Семин призвал разобраться в трансфере Миранчука

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин призвал разобраться в трансфере Алексея Миранчука в «Аталанту». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По его словам, сумма вырученных за 24-летнего хавбека «железнодорожников» несравнима с той, которую заработал ЦСКА после продажи Александра Головина в «Монако».

«Миранчук был украшением нашей лиги. Надеюсь, что у него все получится в Италии.

Наверное, «Локомотив» получит около €8 млн. Куда пойдут остальные деньги? На это должны ответить руководители клуба», — сказал Семин.

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может добиться ухода из стана сине-гранатовых через суд.