Шайба Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Айлендерс»

В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции 2020 года «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».

Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев с минимальным счетом 3:2.

У победителей отличились Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон, оформивший дубль на свой лицевой счет.

В составе проигравшей команды заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье и Иван Проворов.

После этой победы счет в серии стал 3:1 пользу островитян.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» признал форварда Евгения Малкина самым ценным игроком (MVP) команды по итогам регулярного чемпионата НХЛ.