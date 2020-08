«Вегас» установил рекорд НХЛ

«Вегас Голден Найтс» установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Twitter NHL Public Relations.

В третьем матче второго раунда Кубка Стэнли «Вегас» со счетом 3:0 переиграл «Ванкувер Кэнакс».

Таким образом, команда одержала 25-ю победу в плей-офф НХЛ, для этого «Вегасу» потребовалось 38 игр, что стало рекордом Кубка Стэнли. До этого достижение установили «Нью-Йорк Айлендерс» и «Эдмонтон Ойлерз» (по 43 матча).

Ранее сообщалось, что «Вегас» всухую переиграл «Ванкувер».

The @GoldenKnights required the fewest games to reach 25 postseason wins among all NHL franchises, besting the previous low of 43 shared by the Islanders and Oilers. #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/RwAer4IslP