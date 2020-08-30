Джикия коротко прокомментировал слухи об интересе «Фиорентины»
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Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал слухи об интересе со стороны «Фиорентины». Его слова передает «Чемпионат».
«Читал, но только читал», — заявил Джикия.
Напомним, что по информации итальянских источников, «фиалки» наблюдают за 26-летним капитаном красно-белых и рассматривают его кандидатуру в качестве потенциальной замены Николе Миленковичу.
Ранее сообщалось, что главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал ничью против «Химок» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).