Джикия коротко прокомментировал слухи об интересе «Фиорентины»

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал слухи об интересе со стороны «Фиорентины». Его слова передает «Чемпионат».

«Читал, но только читал», — заявил Джикия.

Напомним, что по информации итальянских источников, «фиалки» наблюдают за 26-летним капитаном красно-белых и рассматривают его кандидатуру в качестве потенциальной замены Николе Миленковичу.

Ранее сообщалось, что главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал ничью против «Химок» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).