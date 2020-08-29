«Арсенал» и «Ливерпуль» объявили составы на матч за Суперкубок Англии
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Лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль» определились с составами на матч за Суперкубок Англии.
Стартовый состав «Арсенала»: Мартинес, Бельерин, Холдинг, Луис, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Джака, Сака, Нкетиа, Обамеянг.
Стартовый состав «Ливерпуля»: Алисон, Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Вийналдум, Мане, Салах, Фирмино.
Встреча между «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 18.30 мск.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Ливерпуль» проведут акцию против расизма перед матчем за Суперкубок.