Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пока не согласовал контракт с «Аталантой». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян.

По словам агента игрока Вадима Шпинева, 24-летний хавбек еще не получил на руки проект трудового соглашения с бергамским коллективом.

«Президенты «Локомотива» и «Аталанты» общаются между собой, и я в эти переговоры не вмешиваюсь — не моя прерогатива.

В данный момент мы ждем личного контракта. Он еще не согласован, пока Алексей даже не получал на руки официальный проект соглашения. Когда получим и уладим все детали — сделка, возможно, и произойдет», — сказал агент.

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