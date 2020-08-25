Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов перешел в ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

По официальной информации, хавбек подписал трудовое соглашение сроком на пять лет.

Напомним, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) граждане Казахстана не считаются легионерами.

В прошедшем сезоне Зайнутдинов провел 17 матчей, в которых смог отличиться четыре раза и отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил успех мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов.