Зайнутдинов перешел в ЦСКА
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов перешел в ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.
По официальной информации, хавбек подписал трудовое соглашение сроком на пять лет.
Напомним, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) граждане Казахстана не считаются легионерами.
В прошедшем сезоне Зайнутдинов провел 17 матчей, в которых смог отличиться четыре раза и отдать две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил успех мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов.