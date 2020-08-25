Хомуха сравнил защитников Ловрена и Ивановича

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха сравнил защитников Деяна Ловрена и Бранислава Ивановича. Об этом сообщают «Известия».

По его мнению, 31-летний хорват за счет большей скорости и своих антропометрических данных способен принести больше пользы обороне петербургского «Зенита», чем серб.

Хомуха заявил, что в данный момент не нужно спешить с досрочным объявлением команды Сергея Семака чемпионами, но отметил, что сине-бело-голубые являются одними из главных фаворитов турнира.

Ранее сообщалось, что нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски пропустит матчи национальной сборной Польши в Лиге наций.