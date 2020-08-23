Поветкин готов дать реванш Уайту

Временный чемпион мира по версии Всемирного бойцовского совета (WBC) в супертяжелом весе Александр Поветкин высказался о возможности дать реванш Диллиану Уайту.

«Что касается возможного реванша с Диллианом, если промоутеры договорятся, я буду только за. Если говорить о бое с победителем пары Уайлдер — Фьюри, то ждать их слишком долго. У нас в контракте прописан реванш», — приводит слова Поветкина канал IFL.TV в YouTube.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой россиянина нокаутом.

Ранее сообщалось, что Уайт хочет реванша от Поветкина.