Тренер «Севильи» Лопетеги поделился ожиданиями от финального матча ЛЕ

Тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против миланского «Интера», передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Интер» имеет классный подбор игроков, который позволит им хорошо выступить в Лиге чемпионов. Мы должны выступить на пределе своих сил, чтобы конкурировать с ними. Это очень сложная задача», — сказал Лопетеги.



Напомним, поединок пройдет 21 августа.

Ранее Лопетеги прокомментировал выход в финал Лиги Европы.