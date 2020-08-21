Тренер «Севильи» Лопетеги поделился ожиданиями от финального матча ЛЕ
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Тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против миланского «Интера», передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Интер» имеет классный подбор игроков, который позволит им хорошо выступить в Лиге чемпионов. Мы должны выступить на пределе своих сил, чтобы конкурировать с ними. Это очень сложная задача», — сказал Лопетеги.
Напомним, поединок пройдет 21 августа.