Свечников может больше не сыграть в плей-офф НХЛ

Российский нападающий »Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает журналист Крис Джонстон в своем Twitter.

Об этом проинформировал главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор. По его мнению, Свечников точно не сыграет в оставшихся матчах первого раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз», также под вопросом остается его участие в следующих раундах, если «Каролина» пройдет дальше.

Свечников получил травму в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз». Встречу «Каролина» проиграла, тем самым «Бостон» вышел вперед в серии.

Ранее сообщалось, что Свечников пропустил тренировку «Каролины» из-за травмы.