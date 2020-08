Игрок «Барселоны» заразился коронавирусом перед матчем в ЛЧ

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сине-гранатовых.

В отчете клуба утверждается, что последний тест француза на COVID-19 дал положительный результат. На данный момент футболист изолирован, симптомов вируса у него не наблюдается. Члены команды, которые контактировали с Юмтити, также проходят проверку.

12 августа положительный результат теста на коронавирус был выявлен у еще одного защитника «Барселоны» — Жана-Клера Тодибо. Он по-прежнему изолирован от команды.

14 августа «Барселона» встретится с мюнхенской «Баварией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало игры запланировано на 22.00 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

