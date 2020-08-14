Главный тренер «Спартака» Тедеско сдал тест на коронавирус
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско пропустит матч 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда сыграет с грозненским «Ахматом», из-за простуды. Об этом сообщает Sport24.
Перед игрой немецкий специалист пожаловался на недомогание. После этого тренер прошел проверку на коронавирус. Экспресс-тест на COVID-19 дал отрицательный результат.
Ранее сообщалось, что Тедеско на матче заменит его ассистент Андреас Хинкель.
Игра «Спартак» — «Ахмат» пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
⚠️ У главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско небольшое недомогание, он остался в отеле.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 14, 2020
Руководить красно-белыми в матче #СпартакАхмат будет тренер команды Андреас Хинкель.
Желаем Доменико скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/Tu5PflUJuC