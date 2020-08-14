Россиянки Звонарева и Блинкова вышли в полуфинал турнира в США

Российские теннисистки Вера Звонарева и Анна Блинкова одержали победу над дуэтом американки Джессики Пегулы и Магдой Линетт из Польши в парном разряде четвертьфинального матча турнира в американском Лексингтоне. Об этом сообщает Sport24.

Встреча, которая длилась час и 51 минуту, завершилась победой россиянок в трех сетах со счетом 7:6, 4:6, 11:9.

В ходе матча Звонарева и Блинкова допустили две двойные ошибки, реализовали четыре брейк-пойнта из десяти, а также исполнили одну подачу навылет.

В полуфинале турнира теннисистки из России сыграют против американки Хэйли Картер и Луизы Стефани из Бразилии.

Теннис. Лексингтон. Парный разряд. 1/4 финала

Вера Звонарева/Анна Блинкова (Россия) — Магда Линетт/Джессика Пегула (Польша/США) — 7:6 (8:6), 4:6, 11:9