Джастин Гэтжи готовится «умереть» в поединке с Хабибом Нурмагомедовым

Американский боец Джастин Гэтжи, который является временным чемпионом легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), поделился ожиданиями от своего следующего поединка. Американцу предстоит встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, владеющим чемпионским поясом UFC в легком весе.

«Это самый большой бой в моей карьере. Он может полностью изменить мою жизнь, и я готов умереть в октагоне», — приводит слова Гэтжи ТАСС.

Поединок Нурмагомедов — Гэтжи за титул чемпиона легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата запланирован на 24 октября в рамках турнира UFC 254. Предполагается, что соревнования пройдут на «бойцовском острове» Яс в Абу-Даби.

В своей карьере Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев, не потерпев ни одного поражения. Его последний поединок датирован 7 сентября 2019 года, когда он одержал досрочную победу над еще одним представителем США Дастином Порье. В активе Гэтжи 22 победы в 24 поединках. Претендентом на титул в легком весе он стал 9 мая 2020 года, когда нокаутировал Тони Фергюсона на UFC 249.