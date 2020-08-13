Неймар признан лучшим игроком матча «Аталанта» — «ПСЖ»
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар признан лучшим игроком четвертьфинала Лиги чемпионов с «Аталантой», сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу парижского клуба. Стоит отметить, что Неймар отдал результативную передачу, благодаря которой на 90-й минуте защитник Маркиньос смог сравнять счет.
За выход в финал французская команда сразится с победителем противостояния «РБ Лейпциг» – «Атлетико».
Ранее сообщалось, что голкипер «ПСЖ» Навас получил травму в матче с «Аталантой».