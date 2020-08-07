Теннисисты угрожают коллективным снятием с US Open

Открытый чемпионат США по теннису, намеченный на период с 31 августа по 13 сентября, рискует не состояться.

Как утверждает Marca, игроки из топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во время секретного совещания с представителями Ассоциации тенниса Соединенных Штатов (USTA) пообещали коллективно сняться с US Open, если организации не сумеют договориться с властями об отмене обязательного карантина для граждан, прибывших из США.

Об отказе от участия в турнире уже объявили Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, за ними может сняться и Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова сомневается в поездке на US Open.