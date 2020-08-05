Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о том, что может возглавить европейский клуб, передает ТАСС.

«До конца месяца, думаю, все определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу. Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии и Германии звонили агенты. Я десять лет прожил за границей, поиграл, языки знаю», — заявил специалист.

Также Юран пожелал удачи своему бывшему клубу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

4 августа химчане официально расторгли контракт с тренером по соглашению сторон.



Ранее Юран не смог прояснить подробности своего ухода из «Химок».