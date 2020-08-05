Свечников признан третьей звездой матча «Каролины» с «Рейнджерс»

Российский нападающий »Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников признан третьей звездой матча квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Форвард отдал голевую передачу в матче, тем самым набрав десятое очко в плей-офф НХЛ.

Первой звездой матча стал вратарь «Каролины» Джеймс Раймер, отразивший 38 из 39 бросков. Звание второй звезды досталось форварду «ураганов» Себастьяну Ахо, который набрал 3 (2+1) очка.

«Каролина» выиграла матч со счетом 4:1, тем самым победив в серии со счетом 3 - 0.

Ранее сообщалось, что передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Рейнджерс».