Защитник «Рейнджерс» совершил силовой прием против Свечникова
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Канадский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендан Смит совершил мощный силовой прием в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз».
Смит уложил на лед российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. От удара тот выпустил из рук клюшку.
Видеозапись эпизода доступна в Twitter.
После двух периодов счет в матче равный — 1:1.
Ранее сообщалось, что Куликов отдал голевой пас из-за своих ворот в матче «Виннипега» и «Калгари».
Brendan Smith steps up on and crushes Andrei Svechnikov #NYR #CARvsNYR pic.twitter.com/6qJnxOecBo— Spoked Z (@SpokedZ) August 5, 2020