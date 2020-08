Защитник «Рейнджерс» совершил силовой прием против Свечникова

Канадский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендан Смит совершил мощный силовой прием в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз».

Смит уложил на лед российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. От удара тот выпустил из рук клюшку.

Видеозапись эпизода доступна в Twitter.

После двух периодов счет в матче равный — 1:1.

Ранее сообщалось, что Куликов отдал голевой пас из-за своих ворот в матче «Виннипега» и «Калгари».

Brendan Smith steps up on and crushes Andrei Svechnikov #NYR #CARvsNYR pic.twitter.com/6qJnxOecBo