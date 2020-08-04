Юран приглашен в РФС для разъяснения скандальных заявлений

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран приглашен в Российский футбольный союз (РФС) из-за его скандального заявления, сообщает Sport24.

Ранее специалист утверждал, что министр спорта московской области Роман Терюшков ездил «на поклон» к генеральному директору московского «Спартака» Шамилю Газизову для обсуждения зарплаты главного тренера, а также других финансовых вопросов. Также Юран заявил, что «Химки» и «Уфа» могут сдать матчи красно-белым.

Юран возглавил подмосковный клуб в январе 2020 года. Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги и вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Также «Химки» смогли дойти до финала Кубка России, где уступили петербургскому «Зениту» со счетом 0:1. Новым главным тренером команды назначен бывший руководитель академии московского «Спартака» Дмитрий Гунько.

Ранее Юран высказался о расторжении контракта с «Химками» по согласию сторон.