Хавбек «Рубина» Кварацхелия поделился мнением о дриблинге в РПЛ

Полузащитник казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился мнением о дриблинге в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба двукратных чемпионов России.

По его словам, играть против грамотно обороняющихся команд трудно, однако атакующий футболист должен использовать обводки для наиболее эффективного продвижения мяча.

«В России действительно тяжело проходить соперников на дриблинге, но этим нужно заниматься.

Конечно, мне есть куда расти, как минимум прибавлять в реализации, забивать больше голов и помогать команде», — сказал Кварацхелия.

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