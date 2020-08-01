Форвард «Лацио» Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2019/20.

Ранее стало известно, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал в заявку команды на заключительный матч Серии А против «Ромы. Португалец, в активе которого 31 забитый мяч, был единственным футболистом, который мог поспорить с Иммобиле, на счету которого 35 голов.

На награду претендовал форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски (34), однако первенство Германии завершилось ранее.

Обладателем «Золотой бутсы» становится футболист, набравший наибольшее количество очков по итогам сезона. Баллы определяются за счет умножения забитых мячей на соответствующий коэффициент чемпионата, который в топ-5 лигах равен двум.