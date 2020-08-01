«Спартак» представил форму на следующий сезон

Московский «Спартак» представил домашний и выездной комплекты форм на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.

Домашняя экипировка выполнена в традиционном красном цвете с белой полосой на груди, а также дополнена черными вставками. Также на форме нанесен узор-гравировка в виде контуров ромба.

Выездная форма выполнена в белом цвете с красной линией и также дополнена черными вставками.

По итогам розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в турнирной таблице.

Ранее петербургский «Зенит» представил форму на следующий сезон.