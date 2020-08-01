«Спартак» представил форму на следующий сезон
Московский «Спартак» представил домашний и выездной комплекты форм на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Домашняя экипировка выполнена в традиционном красном цвете с белой полосой на груди, а также дополнена черными вставками. Также на форме нанесен узор-гравировка в виде контуров ромба.
Выездная форма выполнена в белом цвете с красной линией и также дополнена черными вставками.
По итогам розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в турнирной таблице.
Ранее петербургский «Зенит» представил форму на следующий сезон.
�� Наша форма на новый сезон! В ней сразу несколько новых деталей— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 1, 2020
�� Черные элементы, навеянные чемпионским сезоном
♦️ Ромбовидный принт, подчеркивающий яркую, как бриллиант, историю клуба
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