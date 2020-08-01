«ПСЖ» победил в Кубке французской лиги

«ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги.

В финале парижский клуб обыграл «Лион». Основное и дополнительное время матча завершилось без забитых мячей, дело дошло до серии пенальти, где точнее были парижане — 6:5.

«ПСЖ» выиграл три турнира в нынешнем сезоне — чемпионат, Кубок и Кубок французской лиги. Примечательно, что последний турнир стал последним в своей истории, его было решено упразднить.

Ранее сообщалось, что тренер «ПСЖ» надеется на восстановление Мбаппе к Лиге чемпионов.

Кубок французской лиги. Финал

«ПСЖ» — «Лион» — 0:0 (6:5 по пенальти)