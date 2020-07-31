Юран — об увольнении из «Химок»: это указание пришло от «Спартака»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о том, что его уволили из клуба, передает «СЭ».

«Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» На что я ему ответил, читайте контракт. Он у меня действует еще почти три года. 2,9 года. Вот и все.

Чем Зайцев мотивировал решение расстаться? Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите. Да, я общался с министром спорта Московской области. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают», — сказал Юран.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Химки» вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее стал известен календарь первого тура РПЛ.