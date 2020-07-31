«Манчестер Сити» давал ложные показания в CAS, сообщают СМИ

«Манчестер Сити» давал ложные показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об исключении команды из еврокубков, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за нарушения правил финансового фэйр-плей дисквалифицировал английский клуб на два года, запретив команде участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Также клуб был обязан выплатить штраф в размере €30 млн. Однако CAS отменил это решение и сократил штраф до €10 млн.

По информации немецкого издания, существуют доказательства того, что директор клуба Саймон Пирс давал ложные показания в суде, утверждая, что не занимался переводами спонсорских денег.

Ранее сообщалось, что футболист «Борнмута» Аке перейдет в «Манчестер Сити».