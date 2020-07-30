Комментатор Орлов похвалил «Спартак» за трансфер Кокорина

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в московский «Спартак». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, данную сделку можно назвать второй удачной, после покупки у «Твенте» атакующего полузащитника Квинси Промеса в 2014 году.

Орлов заявил, что 29-летний форвард способен принести пользу красно-белым и заявил, что руководству клуба необходимо усилить среднюю линию, чтобы команда играла более цельно и сбалансированно.

Ранее сообщалось, что нападающий Александр Кокорин приехал в офис «Спартака» для подписания контракта.