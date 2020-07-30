Смолов вернулся в расположение «Локомотива»

Нападающий сборной России Федор Смолов вернулся в расположение столичного «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпионов России.

30-летний форвард прибыл на базу клуба в Баковке и начал вместе с остальной командой подготовку к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что в январе Смолов перешел на правах аренды в «Сельту», где провел 14 матчей и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что некоторые из лидеров самарских «Крыльев Советов» приняли решение не покидать клуб из-за вылета в Олимп — Футбольную национальную лигу