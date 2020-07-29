«Локомотив» подписал контракт с Жалолиддиновым
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Московский «Локомотив» подписал контракт с игроком узбекского «Бунедкора» Жасуром Жалолиддиновым, сообщает пресс-служба красно-зеленых в Twitter.
«Соглашение рассчитано на пять лет. В нашей команде Жасур будет выступать под 23-м номером», — говорится в сообщении.
Отмечается, что хавбек останется в узбекской команде в аренде до конца 2020 года.
Ранее сообщалось о том, что игрок итальянского «Милана» Рикардо Родригес отказался переходить в «Локомотив».
«Локомотив» подписал контракт с 18-летним полузащитником Жасуром Жалолиддиновым ✍��— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 29, 2020
Соглашение рассчитано на пять лет. В нашей команде Жасур будет выступать под 2️⃣3️⃣ номером.
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