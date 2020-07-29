«Локомотив» подписал контракт с Жалолиддиновым

Московский «Локомотив» подписал контракт с игроком узбекского «Бунедкора» Жасуром Жалолиддиновым, сообщает пресс-служба красно-зеленых в Twitter.

«Соглашение рассчитано на пять лет. В нашей команде Жасур будет выступать под 23-м номером», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хавбек останется в узбекской команде в аренде до конца 2020 года.



Ранее сообщалось о том, что игрок итальянского «Милана» Рикардо Родригес отказался переходить в «Локомотив».