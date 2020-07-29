Глушаков отклонил предложение «Ахмата» продлить контракт с клубом

Эксклюзив

Как стало известно «Газете.Ru», полузащитник Денис Глушаков отказался от предложения грозненского «Ахмата» продлить контракт с клубом.

При этом футболист возвращается в Москву, где и планирует продолжить карьеру. В СМИ сообщалось, что хавбек заинтересован в переходе в «Динамо» или «Спартак», за который он выступал с 2013 по 2019 год.

В прошедшем сезоне чемпионата России Глушаков принял участие в 24 матчах за «Ахмат», в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Глушаков хочет перебраться в Москву из-за футболистки столичного ЦСКА Ксении Коваленко.