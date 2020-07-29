Газзаев назвал провальным выступление «Спартака» в прошлом сезоне
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Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев оценил выступление столичного «Спартака» в прошлом сезоне.
«Это было, конечно, провальное выступление», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».
По мнению эксперта, состав красно-белых укомплектован достаточно, чтобы клуб боролся за место в Лиге чемпионов.
По итогам розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в турнирной таблице.
Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о календаре РПЛ.