«Локомотив» на собрании трансферного комитета обсудит предложение Кокорину

Московский «Локомотив» на завтрашнем собрании трансферного комитета обсудит предложение нападающему Александру Кокорину. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, главный тренер «железнодорожников» Марко Николич крайне заинтересован в том, чтобы 29-летний форвард присоединился к клубу в межсезонье.

Напомним, что Кокорин является воспитанником академии «Локомотива». В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он сыграл десять матчей и забил в них семь мячей.

Ранее сообщалось, что столичный «Спартак» предложил нападающему Александру Кокорину подписать трехлетний контракт.