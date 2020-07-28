«Локомотив» торгуется с «Зенитом» за Кокорина

Московский «Локомотив» заинтересован в подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, руководство «железнодорожников» предложило 29-летнему футболисту подписной бонус в размере €4 млн, в то время как сине-бело-голубые намерены при заключении трудового договора выплатить Кокорину €2 млн.

Напомним, что весеннюю часть Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел в «Сочи», где в десяти матчах смог отличиться семь раз.

Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Геннадий Орлов объяснил причину ухода защитника Бранислава Ивановича из петербургского «Зенита».