«Локомотив» торгуется с «Зенитом» за Кокорина
Московский «Локомотив» заинтересован в подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщает «СЭ».
По информации источника, руководство «железнодорожников» предложило 29-летнему футболисту подписной бонус в размере €4 млн, в то время как сине-бело-голубые намерены при заключении трудового договора выплатить Кокорину €2 млн.
Напомним, что весеннюю часть Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел в «Сочи», где в десяти матчах смог отличиться семь раз.
Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Геннадий Орлов объяснил причину ухода защитника Бранислава Ивановича из петербургского «Зенита».